الهصك: احتمال الحرب مطروح بقوة.. وطرابلس على شفير معركة لكسر العظم

ليبيا – أكد الباحث والأكاديمي الليبي عماد الهصك أن أسامة جويلي رجل عسكري وتصريحاته عن إمكانية استخدام القوة لتمكين حكومة فتحي باشاآغا يجب أن تؤخذ بجدية، وهو شخصية مسؤولة ويقدر تصريحاته بقدرها، وهو يملك من القوة العسكرية على الأرض ما تمكنه من إنقاذ هذه التصريحات.

الهصك وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، قال: “لا يعني الأمر بالضرورة أن يحسم جويلي المعركة -إن أقدم عليها- في أيام معدودة ولكنه قادر على خوض غمارها، وتحقيق مكاسب عسكرية منظورة، لا سيما أن القوة التي يعول عليها الدبيبة هشة وبدأت تنفض من حوله، كذلك الضوء الأخضر الدولي، وتخلي حلفاء الدبيبة عنه خاصة الحليف التركي”.

وتابع الهصك: “مما سبق، فإن احتمال الحرب إذن مطروح بقوة، والعاصمة على شفير معركة لكسر العظم بين الفريقين، إلا إذا وقف المجتمع الدولي بكل قوته لمنعها، واقترح تسوية يرتضيها الفريقان”.

وأعرب الهصك عن اعتقاده أن باشاآغا يملك من الأنصار والحلفاء ما يجعله قادرًا على بسط نفوذه على العاصمة، ولكن قد تكون ضريبة ذلك باهظة وهذا السبب هو ما يؤخر المعركة إلى الآن.

