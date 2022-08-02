الشيباني: الفزعة في توفير متطلبات الحياة وليس بسيارات الإسعاف ودفن الموتى

علق عضو مجلس النواب جاب الله الشباني، على حادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، مقدمًا واجب العزاء لأهالي البلدية في مصابهم.

وقال «الشيباني» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “فات الأوان يا حكومات آخر الزمان”، مردفًا أن “الفزعة في توفير متطلبات الحياة الأساسية، وليس بسيارات الإسعاف ودفن الموتى”.

وختم موضحًا: “نعزي أهل بنت بية، في مصابهم الجلل غفر الله لموتاهم والشفاء لجرحاهم”.

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكدت مصادر طبية وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.