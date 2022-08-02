سفارة بريطانيا: نقف مع أهالي بنت بية في هذا الوقت العصيب

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أنها تقف مع أهالي بلدية بنت بيّة في هذا الوقت العصيب بعد انفجار صهريج وقود خلف قتلى وجرحى.

وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تعازينا لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع ببلدية بنت بيّة يوم أمس” مضيفة أن بريطانيا تقف “مع أهالي بلدية بنت بيّة في هذا الوقت العصيب”.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن الانفجار تسبب في وفاة ستة أشخاص وإصابة سبعين شخصًا بحروق تتراوح في حدتها بين المتوسطة والحرجة.