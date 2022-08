باشاآغا يهنئ المشري لاختياره لولاية جديدة رئيسًا لمجلس الدولة

ليبيا – هنأ رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان لاختياره لولاية جديدة ونائبيه ناجي مختار وعمر أبوشاح.

باشاآغا وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أشاد بتحلي أعضاء مجلس الدولة بمبدأ التداول السلمي على رئاسته، وحرصهم التام على التعاون مع مجلس النواب وحكومته لإجراء الانتخابات العامة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

