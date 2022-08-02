أبوزريبة: حادث انفجار صهريج الوقود كارثة إنسانية وفاجعة

وصف عضو مجلس النواب علي أبوزريبة، حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية منطقة الزوية بالكارثة الإنسانية والفاجعة.

وقال أبوزريبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” صدمنا اليوم بكارثة إنسانية وفاجعة إثر احتراق صهريج الوقود في بلدية بنت بية منطقة الزوية”.

وأوضح أبوزريبة، أن الحادث أدى إلى إزهاق 7 أرواح وأكثر من 39 إصابة بين البالغة والخفيفة.

وتابع أبوزريبة:” نعزي أهلنا وإخوتنا في بلدية بنت بية والمناطق المجاورة”.

واختتم منشوره قائلا:” نحمد الله على سلامة من نجو من هذا الحريق وهذه الكارثة”.