وكالة الأناضول: لقاء غير رسمي بين عقيلة والمشري في تركيا لمناقشة ملف الحكومة

أعلنت وكالة «الأناضول» التركية، أن هناك ترتيبات تجرى لعقد لقاء غير رسمي، بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري في تركيا.

وذكرت الوكالة التركية في تقرير لها، نقلا عن عضو في مجلس الدولة -لم تسمه بناءً على طلبه-، بأن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري سيتوجه إلى تركيا اربما صباح اليوم الثلاثاء للقاء عقيلة صالح الذي وصل إليها في وقت سابق أمس الاثنين”.

وقالت الوكالة: “لقاء المشري وعقيلة سيناقش ملف السلطة التنفيذية، إما بتعديل حكومة فتحي باشاغا أو تقديم حكومة أخرى أو استبعاد كل من باشاغا وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة”.

وأضافت “المشري وصالح سيناقشان أيضا الشأن الدستوري والنقاط الخلافية للقاعدة الدستورية، وقد كان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء قبل عيد الأضحى، غير أن صالح طالب بتأجيله بسبب مظاهرات شهدتها بعض المدن وطالبت برحيل كافة الأجسام السياسية من المشهد”.

وأشارت إلى أنه حتى الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش من ليلة أمس الاثنين لم تصدر إفادة رسمية ليبية بشأن اللقاء الوشيك في تركيا بين المشري وعقيلة صالح.