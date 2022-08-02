مصادر إعلامية: إصابة 11 مرتزقا جراء سقوط قذيفة على مطار طرابلس

أكدت مصادر إعلامية إصابة 11 عنصرا من المرتزقة بينهم ثلاثة حالتهم حرجة جراء سقوط قذيفة هاون موجهة على تجمع للمرتزقة السوريين في مطار طرابلس الدولي.

وأوضحت المصادر أن المصابين يتبعون قوة حماية الدستور والانتخابات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ثلاث حالات حرجة.

وفي منتصف يوليو الماضي استأنفت تركيا عملية تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا بعدما تقرر في يونيو الماضي وقفها حتى نهاية العام.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن إعادة نحو 250 من هؤلاء إلى سوريا عبر تركيا، غالبيتهم من المقاتلين المصابين والمرضى كما تم في المقابل إرسال 250 مرتزقاً إلى ليبيا عبر تركيا.

وأشار المرصد السوري إلى أن عملية التبديل الجديدة جاءت بعد تصاعد حدة الخلافات بين عناصر فصيلي «السلطان مراد» و«صقور الشمال»، منذ مطلع يوليو الحالي ومطالبات العناصر بإجراء عمليات تبديل لهم، مما دفع بتركيا إلى استئنافها؛ خصوصاً أن هؤلاء هددوا بالتظاهر في حال استمرار قرار وقف التبديل حتى نهاية العام، إلا للحالات الاستثنائية.