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غوتيريش: لابد من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن

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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وجدد غوتيريش تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم عملية يقودها ويملكها الليبيون، لمواجهة التحديات العالقة، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.

وأعرب عن شكره لستيفاني وليامز، التي أنهت لتوها مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، خدمت عبرها المنظمة وتفانت في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.

وأضاف أن ويليامز قدمت مساهمات حاسمة في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، واعتماد خارطة الطريق السياسية من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر من نفس العام”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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