ليبيا – أرجع رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة عزوف أصحاب المطاحن عن استيراد الدقيق سببه خوفهم من تغير التسعيرة.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء المقربة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن مسؤولية إيجاد مخزون استراتيجي للدقيق تقع على الدولة وليست على التجار.

