الخارجية المصرية: نعزي الشعب الليبي في ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود

قدمت مصر، التعزية إلى دولة ليبيا، في ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية بمنطقة الزوية.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، فإن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، صرح بأن بلاده تتابع تداعيات الحادث المؤسف الذي وقع اليوم في دولة ليبيا الشقيقة نتيجة انفجار شاحنة نقل وقود في سبها مما أدي لوقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعرب حافظ، عن تعازي مصر حكومة وشعباً لذوي الضحايا والشعب الليبي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.