رئيس البرلمان العربي: متضامنون مع ليبيا في حادث «بنت بيّة» المؤسف

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدولة الليبية في ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة، متمنيا الشفاء العاجل للمُصابين.

وأكد «العسومي»، في بيان نشره موقع البرلمان العربي، “تضامنه مع ليبيا في هذا الحادث المؤسف”.

وأوضح البيان أن رئيس البرلمان العربي يدعو “أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وللضحايا بالرحمة، ولذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوء”.

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكدت مصادر طبية وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.