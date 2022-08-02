المنقوش تشكر سعيدّ على تضامنه مع جرحى بنت بية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن شكرها وامتنانها العميق لما أعلنت عنه دولة تونس في بيانها الأخير الذي سخرت فيه مستشفياتها وأطقمها الطبية التونسية؛ لمساعدة الليبيين الذين أصيبوا في بلدية #بنت_بيه إثر إنفجار صهريج الوقود.
هذا و قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن هذا التضامن ليس بغريب عن دولة تونس شاكرة رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد ؛ حيث أن هذا التضامن من تونس تأكيد على أن ما يجمع الشعبين الشقيقين هو علاقات أخوية وروح تضامنية في السراء والضراء في كافة الحالات التي تواجه البلدين دون استثناء.
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