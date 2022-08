ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في مكتبه بطرابلس، اليوم الإثنين القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة أهمية الضغط على جميع الأطراف للخروج بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن استجابة لإرادة 2.8 مليون ليبي شاركو في التسجل للعملية الانتخابية.

بدوره، أوضح الدبيبة أن الحكومة جاهزة للقيام بدورها في الاستحقاق الانتخابي فور إعلان المفوضية ذلك، وأنها تعمل للمحافظة على الاستقرار الأمني والعسكري اللازم لتهيئة الأوضاع لتحقيق الانتخابات.

The post الدبيبة لـ زينينغا: نعمل على حفظ الاستقرار الأمني والعسكري اللازم لتهيئة الأوضاع لتحقيق الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية