«شكشك» يبحث توطين العلاج بالداخل

رحب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بانطلاق برنامج توطين العلاج لمساعدة المرضى وتوفير عناء السفر عليهم وعلى ذويهم، وإعطاء فرصة لتدريب الأطباء الجدد.

جاء ذلك خلال حضور شكشك افتتاح برنامج توطين العلاج بالداخل المعتمد من قبل حكومة الوحدة الوطنية والمقترح من طرف وزارة الصحة بحكومة الوحدة المؤقتة.

وقال بيان صادر عن الديوان: “خلال حضوره انطلاق البرنامج قام رئيس الديوان باجتماع حول آلية دعم توطين العلاج مع مدير عام مركز زليتن الطبي الدكتور علي يحيى ونائبه الدكتور سالم حميدان بالإضافة إلى عدد من أخصائي القلب، وتناولوا الاستفادة من الخبراء بالداخل وكذلك الخبرات من الخارج في توطين برنامج العلاج بالداخل”.