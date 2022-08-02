ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 August, 2022

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب، وذلك للاستماع إلى المشاكل التي تواجه هذه الشريحة.

وأكد الدبيبة، على ضرورة ان تلقى هذه الشريحة الاهتمام الكافي من خلال صرف المنح المالية، وتفعيل التأمين الصحي لهم، كما أصدر تعليماته لرئيس هيئة أسر الشهداء والمفقودين على معالجة هذه الإشكاليات بالتنسيق مع وزارة المالية.