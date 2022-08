ليبيا – التقى المجلس الرئاسي بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي”، اليوم الإثنين المدعي العام العسكري، لواء مسعود ارحومة، ومدير إدارة الإنتاج العميد المبروك عثمان، ومدير إدارة الأشغال العسكرية العميد فوزي مفتاح، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

المنفي ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عددًا من العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

The post بحضور الحداد.. المنفي يبحث مع ارحومة العراقيل التي تواجه الوحدات العسكرية التابعة للرئاسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية