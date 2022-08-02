سهيل الغرياني: تبّرعوا لـ “مركز الغرياني” بالأموال حتى يكون لكم ذخراً في الآخرة

طالب سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، متابعيه بالتبرع بالأموال لمركز الغرياني، حتى يكون لهم ذخرا في الآخرة.

وعلق سهيل، في تدوينة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على منشور مركز الغرياني الذي يدعو للتبرع لما يسمى “المشروع الصيفي الثقافي”؛ قائلًا: “مثل هذه وغيرها مشاريع صيفية لبناء الشباب والفتيات ورفع الوعي والمعرفة لديهم تحتاج إلى أهل الخير ممن يسعون لاستثمار أوقاتهم وأموالهم ذخرا لهم في الآخرة عند الله تعالى ابتغاء مرضاته ورفعة دينه”. على حد قوله.