تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب ونظيره التركي في أنقرة

استقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العاصمة أنقرة.

وبينت وكالة أنباء الأناضول أن صالح وشنطوب ترأسا اجتماعا لوفدي البلدين عقب لقائهما الثنائي بمقر البرلمان التركي في أنقرة.

وخلال الاجتماع قال شنطوب، إن العلاقات القائمة بين تركيا وليبيا تمتد إلى عهود قديمة، مبينا أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين سينعكس إيجابا على باقي المجالات والقطاعات.

وذكر أنه تم العام الماضي، تأسيس مجموعة الصداقة التركية الليبية داخل البرلمان التركي، بهدف تطوير العلاقات مع ليبيا ولفت إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية مهم جدا بالنسبة لتركيا.

من جانبه أشار صالح إلى وجود روابط تاريخية بين الشعبين التركي والليبي، وأنه من الواجب ترك جميع قنوات الحوار مفتوحة من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

ونوه أن أولوية الحكومة الجديدة التي تشكلت في ليبيا وحصلت على ثقة مجلس النواب، هي ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.

كما أشار إلى أهمية دعم تركيا للجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.