اللواء المحجوب: طائرة نقل مصابي انفجار بنت بية انطلقت بتوجيهات المشير خليفة حفتر

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تعليمات لنقل المصابين على إثر حادثة بنت بية عبر الطائرة العسكرية التابعة لشعبة النقل الجوي بالقيادة العامة إلى مدينة بنغازي.

جاء ذلك وفق منشور لمدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب.

وأضاف المحجوب في منشوره أنه كان في استقبال الطائرة العسكرية التي حطت بقاعدة بنينا الجوية، عدد من الضباط بالقيادة العامة المكلفين بعملية نقل المصابين بشكل أمن إلى مستشفى بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء.

كما قام مدير إدارة التوجيه المعنوي، بجولة رفقة مدير عام مستشفى بنغازي الطبي للإشراف على سير عملية النقل ومدى جاهزية المستشفى وتذليل الصعاب أمامهم.

وشدد على أن ، تعليمات القائد العام واضحة بالاهتمام بهم وتوفير كل متطلباتهم ورفع المعاناة عنهم ، مؤكدا على تعازي القائد العام شخصيا ومواساته للمصابين