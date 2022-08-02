وزارة شباب الدبيبة: القوائم المتداولة ليست لمن سيتم منحهم القروض

علقت المتحدثة باسم وزارة الشباب مروة الباروني، على مبادرة الإقراض والإسكان الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، لتوضيح سير عمل المبادرة.

وقالت «الباروني»، في كلمتها، إن “القوائم المتداولة هي قوائم الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في المنظومة فقط، وليس الذين سيتم منحهم القروض”.

وأضافت، أن “اللجان الفرعية لا تزال تعمل، لتنفيذ تعليمات اللجنة العليا، وإحالة النتائج في أقرب وقت”.

وأوضحت «الباروني»، أن “هذه هي المرحلة الأولى في المبادرة، وتتعلق بالشقق السكنية البالغ نسبة الإنتاج بها بين 80 و100%”.

وأردفت أنه “يتم استبعاد الأسر من التقييم، إذا كان السكن تمليك، أو تحصلوا على منحة دعم الزواج”.

وأشارت «الباروني»، إلى أنه “يتم استبعاد تقييم الشباب، حال الحصول على قرض في السابق، أو أنه غير محتاج، بناء على تقرير الزيارات الميدانية”.

ولفتت إلى أن “هناك معايير أخرى، في النموذج رقم 5، تتعلق بوفاة العائل، عجز أو إعاقة رب الأسرة، إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن، وجود مطلقات أو أرامل”.

وختمت «الباروني»، موضحة أن “المعايير التي وضعتها اللجنة العليا، للشباب “العمر – الدخل – العمل – المستوى الصحي – عدم الحصول على قرض في السابق – الإقامة في البلدية – تقييم إفادة مقدم الطلب”.