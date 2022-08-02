وزارة الشباب: المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض تشمل الشقق والأراضي

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية أن المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والإسكان الشبابي تتعلق بالشقق السكنية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها بين 80%-100% والأراضي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الشباب خلال مؤتمر صحفي أن القوائم المتداولة حاليا هي للأشخاص المسجلين في المنظومة ممن استوفوا البيانات المطلوبة وليس الذين سيتم منحهم القروض.

وبينت وزارة الشباب أن اللجنة العليا أصدر قرارا بتشكيل لجان فرعية في كل بلدية بعضوية كل من عميد البلدية وعضو عن مصرف الادخار والاستثمار العقاري وعضو عن مكتب الشباب وعضو عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية وعضو عن مكتب صندوق الزكاة وعضو عن وكالة الجهود التطوعية.

وأشارت وزارة الشباب إلى أنه تم تحصيص الرقم 1415 للإجابة عن استفسارات المواطنين.