أردوغان يستقبل المستشار عقيلة صالح واللافي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

ووصل المستشار عقيلة صالح إلى أنقرة مساء أمس الإثنين لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك بشأن العملية السياسية في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في حين لم يعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مسبقا عن وصول اللافي.

وقبيل لقاء إردوغان، اجتمع صالح مع رئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) مصطفى شنطوب حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين المجلسين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

اعتبر رئيس مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي)، مصطفى شنطوب، أن الهدوء الذي يسود على الأرض في ليبيا يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ويمهد الطريق للعملية السياسية، مشددًا على ضرورة “تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها ليبيا”.

وحذر شنطوب، خلال استقباله رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في أنقرة، اليوم الثلاثاء، من «خلق فراغ في السلطة»، مؤكدًا الحاجة إلى إعطاء “رسائل مشتركة” تدعو الأطراف إلى “ضبط النفس”، وقال: «نواصل القيام بدورنا. وكما فعلت حتى الآن، ستواصل تركيا السعي من أجل الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا»، وفق ما نقل عنه موقع البرلمان التركي.

وقال “إن تطوير العلاقات البرلمانية يسهم في تحسين التعاون بين البلدين في كل المجالات، مذكرا في هذا السياق بتشكيل مجموعة الصداقة الليبية بمجلس الأمة التركي في أبريل من العام الماضي بمشاركة جميع ممثلي الأحزاب السياسية، مشيرا إلى تخطيط هذه المجموعة لزيارة ليبيا، بما في ذلك المنطقة الشرقية.

وحسب رئيس البرلمان التركي، فـ”لا تزال هناك إمكانات كبيرة بين البلدين لتطوير فرص التعاون في عديد المجالات”، وشدد على أن «الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وتضامنها أمر بالغ الأهمية لتركيا”، موضحا أن بلاده “تقف على مسافة متساوية من الجميع”، وأنها تعتبر ليبيا “كل بغربها وشرقيها وجنوبها لا يمكن فصله”.

بدوره، شدد عقيلة على “الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والليبي»، والحرص على «إبقاء جميع قنوات الحوار مفتوحة” من أجل ضمان السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن أولوية الحكومة الجديدة التي حصلت على ثقة مجلس النواب، هي “ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد”، مؤكدا أهمية دعم تركيا لليبيا في ضمان السلام والاستقرار.

وقدم عقيلة تعازيه لضحايا انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية، ووجه دعوة إلى رئيس البرلمان التركي لزيارة ليبيا.