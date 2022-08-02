المنقوش: أشكر الرئيس التونسي لتسخيره مستشفيات بلاده لمساعدة جرحى بنت بيّه

علقت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، على موقف تونس من حادث انفجار ناقلة الوقود ببلدية بنت بيّة.

وقالت «المنقوش»، في تغريدة عبر حسابها على تويتر “أتقدم بالشكر لفخامة رئيس جمهورية تونس السيد قيس سعيد على تضامنه وتسخير كل المستشفيات والأطقم الطبية لمساعدة جرحى بنت بيه”.

وأضافت أن “هذا التضامن يدل على أن ما يجمع الشعبين الشقيقين هو علاقات أخوية وروح تضامنية في السراء والضراء في كل الحالات”.

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكدت مصادر طبية وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.