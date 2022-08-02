حادث بنت بية.. الكوني: سفير روما تعهد بنقل 15 مصابا للعلاج في إيطاليا غدا

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أن سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو تعهد بالتنسيق لنقل عدد 15 مصابا إلى إيطاليا غدا لتلقي العلاج وذلك على خلفية إصابتهم جراء حادث انفجار صهريج وقود في بلدية بنت بية

جاء ذلك خلال زيارة الكوني أمس الاثنين مستشفى الحروق والتجميل للاطمئنان على الحالات المصابة.

ووضع مدير عام المستشفى غيث عبدالله، والأطباء المشرفين على علاج المصابين بوضع النائب في صورة الخدمات المقدمة لهم والتي تتفاوت ما بين بسيطة وبليغة، منذ وصولهم المستشفى أمس بالتنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ، ومركز سبها الطبي ومستشفى أوباري اللذان قدم لهم الإسعافات الأولية.

وأشاد النائب بجودة الخدمات التي قدمت للمصابين من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة والفنية لعلاجهم، مؤكداً متابعته لملف المصابين، مع الجهات ذات العلاقة.

كما التقى النائب في ختام الزيارة بذوي المصابين الذين طالبوا زيادة الاهتمام بالمرضى، والعمل على نقل الحالات الحرجة للعلاج في مراكز متخصصة بالخارج.