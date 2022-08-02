عقيلة واللافي يلتقيان بأردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة

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التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفقة النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال اللافي، عبر تويتر، إن اللقاء مع أردوغان تناول التطورات السياسية، مشيرًا إلى أن وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري.

التقينا اليوم في #أنقرة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. تناولنا التطورات السياسية، واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري. pic.twitter.com/w1KcvCuUPR — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) August 2, 2022

من جهتها قالت وكالة الأناضول الحكومية التركية، إن اللقاء بين أردوغان وصالح واللافي جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي. pic.twitter.com/0GxKlIskU1 — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 2, 2022

وأضافت، أن اللقاء حضره رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، والذي سبق له اليوم الاجتماع مع صالح.

وبحسب الأناضول، فقد ترأس شنطوب وصالح اجتماعا لوفدي البلدين عقب لقائهما الثنائي بمقر البرلمان التركي في أنقرة.

وقال شنطوب، إن العلاقات القائمة بين تركيا وليبيا تمتد إلى عهود قديمة، مبينا أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين سينعكس إيجابا على باقي المجالات والقطاعات.