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عقيلة واللافي يلتقيان بأردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفقة النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال اللافي، عبر تويتر، إن اللقاء مع أردوغان تناول التطورات السياسية، مشيرًا إلى أن وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري.

من جهتها قالت وكالة الأناضول الحكومية التركية، إن اللقاء بين أردوغان وصالح واللافي جرى في المجمع الرئاسي بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

وأضافت، أن اللقاء حضره رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، والذي سبق له اليوم الاجتماع مع صالح.

وبحسب الأناضول، فقد ترأس شنطوب وصالح اجتماعا لوفدي البلدين عقب لقائهما الثنائي بمقر البرلمان التركي في أنقرة.

وقال شنطوب، إن العلاقات القائمة بين تركيا وليبيا تمتد إلى عهود قديمة، مبينا أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين سينعكس إيجابا على باقي المجالات والقطاعات.


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صحيفة العنوان الليبية

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