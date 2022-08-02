التومي: إنهاء إيقاف عميد بلدية مرادة عن العمل

أصدر وزير الحكم المحلي ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التوني، اليوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء قرار إيقاف عميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي عن العمل احتياطيًا والذي تم إيقافه للمرة الثانية للعمل خلال مايو الماضي.

وفي 24 مايو، قرر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحده الوطنية المؤقتة بدر الدين التوني وقف عميد بلدية مرادة عن العمل للمرة الثانية وإحالته للتحقيق فيما نُسب إليه من مخالفات، فيما لم يوضح القرار تفاصيل هذه المخالفات.

وقال بيان نقله المجلس البلدي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «أعيان وحكماء بلدية مرادة يستنكرون ما قام به وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية من إيقاف عميد بلدية مرادة عن العمل وإحالته إلى التحقيق وللمرة الثانية ودون أي وجه حق»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر «عطل سير العمل وأربك المشهد داخل البلدية».

وطالب الموقعون على البيان، «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمخاطبة وزير الحكم المحلي بالرجوع عن القرار الذي صدر دون وجه حق».