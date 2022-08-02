وزير الاستثمار يحمل المتسبين في انقطاع الوقود مسؤولية حادث بنت بية

حمل علي السعيدي وزير الإستثمار في حكومة فتحي باشاغا المسؤولين عن انقطاع الوقود والخدمات بمدن الجنوب المسؤولية القانونية عما يحدث من أزمات مفتعلة تمس جميع نواحي الحياة.

وقدم السعيدي التعازي لأهل الجنوب في مصرع أبنائهم جراء انفجار صهريج وقود في بلدية بنت بية.

من جانبه أعلن عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة فتحي باشاغا أنه تم نقل 37 حالة من الحالات المصابة المتواجدة في مركز سبها الطبي، ومستشفى بنت بية إلى مدينة بنغازي لتلقي العلاج وذلك بسبب قلة الإمكانيات الصحية بمستشفيات المنطقة الجنوبية.

وأضاف عبد الجليل في تصيحات إعلامية أنه تم التنسيق مع مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي لاستقبال الحالات.