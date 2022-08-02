القطراني والزادمة يبحثان مع مديري مستشفى الجلاء وطبي بنغازي أوضاع الجرحى بانفجار بنت بية

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التقى نائبا رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني وسالم الزادمة، اليوم الثلاثاء، مع مديري مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، الدكتور أكرم الشيخي، ومركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي.

وقالت الحكومة، إن اللقاء تركّز حول حادثة انفجار ناقلة الوقود التي وقعت ببلدية بنت بيّة، للوقوف على حالات الجرحى ببنغازي، وتقديم كافة التسهيلات وإجراءات الإسعافات السريعة التي تم اتخاذها لنقل المصابين من خلال الطيران العسكري.

وأضافت، أن مديري مستشفى الجلاء، ومركز بنغازي الطبي، قدما خلال اللقاء شرحًا وافيًا للنائبين عن الوضع العام للمصابين .

وقالت إن النائبين أعربا عن امتنانهما لجهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة في معالجة جرحى الحادث، ووقوفهم ومتابعتهم لحالاتهم الصحية. وأكدا أن كافة مستشفيات مدينة بنغازي، تحت تصرف أهلنا في الجنوب لتقديم الخدمات الصحية لهم، بالإضافة لنقل الحالات الحرجة التي تتطلب العلاج بالخارج.

وذكرت أن اللقاء تطرق أيضًا لمناقشة احتياجات قطاع الصحة الضرورية، خاصة المعدات الطبية في مجال الطوارئ.