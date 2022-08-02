الحويج: لا بد من إستراتيجية للأمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المنتهية محمد الحويج مع عدد من قيادات الوزارة سبل تطوير وحماية المنتج الزراعي والصناعي المحلي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة، نقل عن الحويج توجيهه للبدء في إعداد استراتيجية تسهم في تحقيق الإمن الغذائي وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش التجاري، فضلًا عن تصور بشأن إنشاء مناطق حرة حسب الخريطة الجغرافية.

وتابع البيان: إن الحويج شدد على وجوب إكمال هذا التصور، لكونه يصب في تطوير البنية التحتية في الدولة فضلًا عن إسهامه في جذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد أوجه الوطني، مع التأكيد على ضرورة العمل بخطة الوزارة الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي.