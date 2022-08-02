«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»

خلص خبير الحرائق المكلف التحقيق في واقعة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية، إلى أن السبب الرئيسي لشرارة اشتعال الوقود بالصهريج هو «استخدام المواطنين مضخة كهربائية لتفريغ الوقود بطريقة لا تتوافر فيها أدنى شروط السلامة».

وأوضح تقرير الخبير التابع لجهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية، أن المواطنين الذين تجمعوا لتعبئة براميل الوقود من الصهريج المتعطل على ناصية الطريق استعانوا ببطارية سيارة قوة 70 أمبير لتشغيل المضخة بديلاً عن الكهرباء لعدم توافرها في تلك المنطقة شبه النائية.

وتتطابق نتيجة التحقيق هذه مع معلومات نقلتها «بوابة الوسط» في وقت سابق عن شهود عيان، قالوا إن المواطنين تدافعوا لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة.

انفصال الصهريج عن الشاحنة

وأشار إلى أن الشاحنة التي تجر الصهريج كانت مفصولة عنه تمامًا قبل اندلاع الحريق، وأن العطل اضطر السائق لفصل الشاحنة عن الصهريج تحسبًا لأي طارئ عند الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الأحد 31 يوليو، فيما بدأ توافد المواطنين للتزود بالوقود من الصهريج بالطريقة المشار إليها بعد غروب شمس نفس اليوم، بحسب شهود عيان وحدث الانفجار نتيجة الشرارة المنبعثة من البطارية عند ساعات الصباح الأولى ليوم الإثنين 1 أغسطس.

– «الداخلية» تباشر التحقيق في «حادث بنت بية»

– شباب منطقة الفجيج بخط الوادي يغلقون الطريق أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية

شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

9 وفيات و70 مصابا واحتراق 11 سيارة

وذكر التقرير، بحسب تقرير المباحث الجنائية أوباري الموجَّه لرئيس جهاز المباحث الجنائية فرع الجنوبية، أن 9 مواطنين فارقوا الحياة نتيجة الانفجار فيما تعرض 70 آخرين إلى الإصابة بحروق جسيمة متفاوتة واحتراق 11 سيارة من سيارات المواطنين الذين تواجدوا في ذلك التوقيت.

جانب من آثار حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، الأول من أغسطس 2022. (جهاز المباحث الجنائية)

جانب من آثار حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، الأول من أغسطس 2022. (جهاز المباحث الجنائية)

جانب من آثار حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، الأول من أغسطس 2022. (جهاز المباحث الجنائية)

جانب من آثار حادث انفجار شاحنة وقود في بلدية بنت بية، الأول من أغسطس 2022. (جهاز المباحث الجنائية)