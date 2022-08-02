الخارجية الايطالية: على القادة الليبيين وضع بلادهم وشعبهم في مقدمة اهتماماتهم الخاصة

أكد نيكولا أورلاندو مبعوث وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية لويجي دي مايو أن بلاده تواصل دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار في ليبيا من خلال الانتخابات.

المبعوث الإيطالي أدلى بهذه التصريحات بحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء بمناسبة انتهاء تفويض ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة لليبيا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال أورلاندو: “شكرًا لك على تفانيكِ، لقد فتحت وساطتها الكفؤ والحازمة فصلًا جديدًا مهمًا من الأمل”، لافتًا إلى أن السلام والازدهار في ليبيا الموحدة يعتمدان، في نهاية المطاف، على حسن نية قادة البلاد واللاعبين الرئيسيين.

وتابع الدبلوماسي الإيطالي: “يجب على القادة الليبيين وضع ليبيا والشعب الليبي في مقدمة اهتماماتهم الخاصة، والسعي وراء سلطة تنفيذية موحدة، ورفض النزاعات والعنف بحزم”.

أورلاندو أكد أن إيطاليا سوف تواصل دعم “النهج الذي لا يكل” للدبلوماسية الأمريكي ويليامز.