البعثة الأممية: نثني على السلطات الليبية لسرعة نقل جرحى بنت بيه

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها ومواساتها لضحايا حريق صهريج الوقود بالقرب من أوباري، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وأثنت البعثة على السلطات الليبية لاستجابتها السريعة لنقل الجرحى إلى المرافق الطبية.

وأوضحت البعثة في بيان مقتضب، أن منظمة الصحة العالمية في ليبيا نشرت فريق طوارئ لدعم السلطات وقدمت تدخلات طبية، مشددة على أن هناك الحاجة لمزيد الجهود للاستجابة بشكل أمثل.

وانقلبت شاحنة بنزين على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود من الشاحنة المقلوبة، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة أحضرها، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة؛ ما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين واحتراق عدد من المركبات.