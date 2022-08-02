برئاسة الزادمة.. باشاغا يشكل لجنة تحقيق في أسباب أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية

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شكّل، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، لجنة برئاسة نائبه سالم الزادمة وعضوية وزير الشؤون الاجتماعية ومدير إدارة عمليات المنطقة الجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط ومدير مديرية أمن سبها ومندوبين عن جهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلين عن لواء طارق بن زياد معزز ولواء 128 معزز.

وبموجب القرار، تكلف اللجنة المشكلة بمهام البحث والتقصي والتحقيق في أسباب أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية، ويؤذن لها بالتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة، وللجنة اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل أزمة الوقود ووضع الحلول المناسبة لضمان وصوله للمواطنين بالأسعار الرسمية للدولة.

وبحسب القرار، تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر إلى حين زوال أسباب تشكيلها، وعليها تقديم تقارير يومية على نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء. وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا في مساعدتها في أداء مهامها.