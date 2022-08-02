المبعوث الإيطالي: يجب على قادة ليبيا وضع وطنهم وشعبهم في مقدمة اهتماماتهم

أكد المبعوث الإيطالي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، أنه يجب على القادة الليبيين وضع ليبيا وشعبها في مقدمة اهتماماتهم، والسعي وراء سلطة تنفيذية موحدة، ورفض النزاعات والعنف بحزم.

وقال «أولاندو»في تصريح صحفي، إن “إيطاليا تواصل دعم التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار في ليبيا، من خلال الانتخابات”.

وتابع؛ “نشكر ستيفاني ويليامز، على تفانيها في عملها، لقد فتحت وساطتها الحازمة بابًا جديدًا من الأمل، وسنواصل دعم نهجها الذي لا يكل”.

وأردف؛ أن “السلام والازدهار في ليبيا، يعتمدان على حُسن نية قادة البلاد واللاعبين الرئيسيين”.