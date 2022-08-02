الخوجة: السبيل الوحيد لعودة الاستقرار للبلاد يأتي عبر إحياء المسار الانتخابي

رأت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن مجلس النواب كان جادًا بالفعل في مناقشة أي مقترحات تقدم له بشأن ما أقره من قوانين منظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر العام الماضي، إلا أن أحدًا لم يتقدم رسميًا بمقترحاته.

الخوجة وفي تصريح صحفي قالت: إن تصريحات المستشار صالح متوائمة مع جهود البرلمان، والقوى الوطنية كافة الساعية للبحث عن حلول للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن والابتعاد بالبلاد عن شبح الحرب التي بدأ البعض في الترويج لها.

وأشارت إلى أن الجميع يتفق على أن السبيل الوحيد لعودة الاستقرار للبلاد، يأتي عبر إحياء المسار الانتخابي، بالتوافق على الدستور وعرضه للاستفتاء.