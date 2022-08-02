القايدي: الجنوب الليبي ضمن أولويات باشاغا.. وستنتهي هذه المآسي فور مزاولة عمله من طرابلس

طالب وزير الاستثمار بالحكومة الليبية، ” علي السعيدي القايدي “، بضرورة فتح تحقيق فوري بشأن معوقات تمنع المواطنين من التزود بالوقود.

وقال القايدي في تصريحات صحفية لـ”العين الإخبارية” إن الجنوب الليبي استيقظ على فاجعة مؤلمة بسبب انفجار صهريج لنقل الوقود في عدد من المواطنين في مدينة أوباري.

مؤكدا أن الكارثة التي أوقعت 60 مصابا كان يمكن أن تكون أقل حدة لو أن المواطن يجد حاجته متوفرة في المحطات العمومية.

كما أشار إلى أن نقص الخدمة أو انعدامها بشكل كلي كان في مناطق عدة من الشويرف شمالا حتى القطرون في أقصى الجنوب هو المسبب الحقيقي في وقوع الضحايا بهذا العدد.

وأوضح ” القايدي ” أن مثل هذه الحوادث تأخذ بعين الاعتبار نظرا للنتيجة الأولية لعدد الضحايا لكن هناك حوادث احتراق تحصل بشكل شبه يومي للمواطنين من الجنوب على كافة الطرق التي تربط الشمال والشرق بالجنوب.

كما تعهد أن تنتهي هذه المآسي فور دخول الحكومة الليبية للعاصمة طرابلس ومزاولة عملها من هناك، مشيرا إلى أن الجنوب الليبي وضع ضمن أولويات رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.