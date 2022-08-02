الإمارات: متضامنون مع ليبيا في حادث انفجار صهريج وقود ببنت بية

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الدولة الليبية والشعب الليبي الشقيق في ضحايا انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزاوية التابعة لبلدية بنت بية جنوبي البلاد ما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الليبي الشقيق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر انفجار شاحنة نقل وقود في منطقة الزوية ببلدية بنت بية، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفق أحدث حصيلة رسمية، بينما أكدت مصادر طبية وفاة حالة تاسعة لشخص يدعى مراد العزومي، متأثرًا بإصابته.