مركز سبها الطبي: نقل مصابي حادث «بنت بية» من بنغازي إلى مصر

قالت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري إن مستشفى الجلاء في بنغازي نقل جميع الحالات المصابة في حادث انفجاز صهريج الوقود في «بنت بية» لتلقي العلاج في مصر، باستثناء 4 حالات حرجة، من بين إجمالي عدد الحالات في بنغازي البالغة 32 حالة.

تزامن ذلك مع مطالبة عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية جنوب غرب ليبيا، بنقل المصابين في حادث انفجار صهريج الوقود إلى خارج ليبيا لتلقي العلاج.

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وحملوا حكومة الوحدة الوطنية، في بيان مشترك، المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع المعيشية المتردية في فزان بشكل عام، مطالبين «النائب العام بفتح تحقيق شامل في الحادثة التي راح ضحيتها أبناء بلدية بنت بية والبلديات المجاورة»، و«زيادة كميات الوقود للمحطات ووضع آليات في عملية انسياب الوقود ووصوله إلى مستحقيه».

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، إنه جرى التنسيق لإيفاد مصابي انفجار «بنت بية» إلى دول تونس وإسبانيا وإيطاليا.

إسعاف مصابين في «حادث بنت بية» (الإنترنت)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» (الإنترنت)

نقل مصابين في «حادث بنت بية» (الإنترنت)