«البريقة» تطلع مؤسسة النفط على جهود إيصال الوقود والغاز إلى أنحاء ليبيا

عقد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “البريقة” لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة، وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد استعرض الاجتماع، النشاط العام للشركة، وناقش أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها الشركة، والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة.

وأطلع مسؤولو شركة “البريقة”، مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا، مؤكدين استمرارهم في تأدية عملهم بكل جهد دؤوب.

من جانبه، أشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجهود الشركة “البريقة” وكل العاملين بها على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، مؤكدين دعم المؤسسة التام والمتواصل للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.