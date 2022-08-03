«البريقة» تطلع مؤسسة النفط على جهود إيصال الوقود والغاز إلى أنحاء ليبيا

عقد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور خليفة عبد الصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة شركة “البريقة” لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة، وأعضاء لجنة إدارة الشركة.
وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد استعرض الاجتماع، النشاط العام للشركة، وناقش أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها الشركة، والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة.
وأطلع مسؤولو شركة “البريقة”، مجلس إدارة المؤسسة، على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا، مؤكدين استمرارهم في تأدية عملهم بكل جهد دؤوب.
من جانبه، أشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، بجهود الشركة “البريقة” وكل العاملين بها على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، مؤكدين دعم المؤسسة التام والمتواصل للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.
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