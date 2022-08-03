القيادة العامة للقوات المسلحة تنقل مصابي انفجار بنت بية إلى مصر لاستكمال علاجهم

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باشرت، القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، في نقل مصابي تفجير صهريج الوقود في بنت بية، والذين وصولوا الإثنين، إلى مستشفى الجلاء، إلى مصر لاستقبال علاجهم.

وأكد، مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، أن سائقي قسم الحركة بالمستشفى، بدأوا بنقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مطار بنينا الدولي.

وكان مستشفى الجلاء قد استقبل الإثنين 19 مصابا كانت إصاباتهم متفاوتة، حيث قدمت لهم الأطقم الطبية الرعاية الصحية حتى مغادرتهم للمستشفى.

أتى ذلك، بينما أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، في تسجيل مصور خلال زيارة للمصابين مساء الثلاثاء بمستشفى الجلاء، أن القيادة العامة للقوات المسلحة متكفلة بنقل الجرحى إلى مصر لاستكمال علاجهم في مصر.

وقال القطراني، “إن القيادة العامة كانت سباقة ومتكفلة بعلاجهم في مصر”.