«العامة للدعم المركزي»: وفاة مدير الإدارة شائعة مغرضة هدفها زعزعة الأمن

نفى مكتب حراسة الأهداف الحيوية التابع للإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وفاة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء محمد فتح الله، وذلك بسبب ما قيل إنه نتيجة ضربة مكيف بمكتبه.

ووصف المكتب الإعلامي للإدارة العامة للدعم المركزي الخبر المتداول حول وفاة مدير الإدارة بالكذب والشائعة المغرض، فيما أكد رئيس مكتب حراسة الأهداف الحيوية عميد عبد الحكيم محمد الدرناوي أن هذا الخبر مجرد شائعة مُغرضة ومعلومات كاذبة وعارية تماما عن الصحة.

وقال رئيس مكتب حراسة الأهداف الحيوية، «أن الغرض من هذا الخبر الكاذب زعزعة الأمن والتسبب في بلبلة وتضليل الرأي العام، مؤكدا أن اللواء محمد فتح الله، لا يزال على قيد الحياة ويُمارس عمله في قيادة الإدارة العامة للدعم المركزي.

ودعا السيد رئيس المكتب جميع المنتسبين وأعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي الى توخي الحذر في تناقل الأخبار وعدم استقاء الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية للأفراد والاعتماد على المصادر الحقيقية والرسمية للأخبار.