عقيلة صالح من تركيا: أولوية حكومة باشاغا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن رئيس البرلمان أكد خلال زيارته إلى تركيا على أن أولوية حكومة ” فتحي باشاغا ” عقب نيلها الثقة من مجلس النواب هي ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وأضاف «بليحق» في بيان له عبر فيسبوك، أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، أكد على أهمية الدور التركي في دعم إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها للعاصمة التركية “أنقرة” والتقى فيها رئيس البرلمان التركي “مصطفى شنطوب”، حيث تناولت المباحثات تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين لاسيما على مستوى التعاون البرلماني.

ومن جانبه أشار رئيس البرلمان التركي “مصطفى شنطوب ” إلى أن العلاقات القائمة بين تركيا وليبيا تمتد إلى عهود قديمة، مبيناً أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين سينعكس إيجاباً على باقي المجالات والقطاعات، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس مجموعة الصداقة التركية الليبية داخل البرلمان التركي بهدف تطوير العلاقات مع ليبيا، لافتا إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لتركيا.