اللجنة المركزية للانتخابات المحلية: انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أمس الثلاثاء انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي ترهونة في دورته الانتخابية الثانية، وبدء العد العكسي لاستئناف العملية الانتخابية لكافة البلديات المستهدفة.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة ترهونة إن بدء العملية الانتخابية ببلدية ترهونة هي إيذانا لانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية في 11 بلدية أخرى، ستجرى تباعا وفق خطتها المزمع تنفيذها حتى عام 2025، والهادفة إلى استكمال انتخابات جميع مجالس البلديات، مؤكدة جاهزيتها التامة لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للبلديات، متى كانت الظروف ملائمة، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي.

وحثث اللجنة مواطني البلديات المستهدفة إلى التسجيل في منظومة سجل الناخبين، من خلال ارسال نصية تحتوي على الرقم الوطني ـ المركز الانتخابي الى الرقم 11711 والمشاركة في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مترشحين وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة