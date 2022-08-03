عميد أوباري: ضحايا انفجار بنت بية وصل إلى 9 وفيات وأكثر من 70 مصابا

أكد، عميد أوباري ” أحمد ماتكو ” ، أن حصيلة الوفيات جراء انفجار صهريج للوقود بالطريق العام قرب بلدية بنت بية، بلغت 9 وفيات وأكثر من 70 إصابة.

وأوضح ماتكو، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، أنه تم نقل 37 حالة إلى مدينة بنغازي الإثنين، وفيما تم اليوم تحويل 7 حالات أخرى، مشيرًا إلى أن باقي الحالات تم تحويلها إلى مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس، وبعضها نقلت إلى تونس.

كما حمّل ماتكو، مسؤولية أزمة الوقود والمحروقات إلى الحكومات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة وإنما مستمرة منذ عام 2011.

وأضاف ماتكو، أن “الجنوب مهمش والوقود حتى وأن خرج من المستودعات للجنوب في الشمال لا يصل إلى المحطات”، لافتًا إلى أن هناك عمليات تهريب..