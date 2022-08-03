بن شرادة: الأطراف الليبية تعرف جيدًا أن التدخل الخارجي هو من أفشل الانتخابات

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة أن حديث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عن القوانين الانتخابية، يأتي في إطار نفيه لوجود أي عرقلة من قبل مجلسه في التوقيت الراهن لمسار الانتخابات التي يطالب ويلح الجميع داخليًا وخارجيًا بالتسريع لإجرائها.

واستبعد بن شرادة، في تصريح صحفي لـ ” الشرق الأوسط ” ما يتردد عن أن المجلسين قد يعمدان للتوافق على النقاط الخلافية بالمواد الدستورية، في إطار رد الفعل على تجاوزهما في صفقة أو تفاهم عقد بين شخصيات بعينها، أو كمحاولة لصرف الأنظار عن مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي أنجزته لجنة (عودة الأمانة للشعب) المشكّلة بقرار من حكومة تصريف الأعمال.

وتابع: “المجلسان ليسا رهينة لردود الأفعال، والأطراف الليبية كافة تعرف جيدًا أن التدخل الخارجي هو من أفشل الانتخابات، ولكن المسؤولية أُلقيت على المجلسين بالحديث عن عدم توافقهما حول المواد الخلافية بمشروع الدستور، لذا يجب أن يعودا إلى طاولة التفاوض لبحث ما علق بينهما من ملفات”.

وحذر بن شرادة من أي تعديل منفرد قد يجريه البرلمان على تلك القوانين دون التشاور مع مجلس الدولة كما نص الاتفاق السياسي، لأن ذلك سيوظَف من قِبل بعض الأطراف بالتشكيك بشرعيتها مجددًا.

أما فيما يتعلق بملف المناصب السيادية، فلم يتردد بن شرادة، في اتهام رئيسي مجلسي النواب والدولة في الانفراد به والمساومة عليه من البداية بعيدًا عن أي ملفات أخرى، لكن البرلمان من جهته نفى هذا الأمر في حينه