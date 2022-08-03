التنسيق بين القيادة العسكرية والجيش المصري لنقل مصابي “بنت بية” لتلقي العلاج بمصر

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير ” خليفة حفتر ” تعليمات مباشرة لنقل ابناء الجنوب المصابين جراء انفجار شاحنة نقل الوقود في بلدية بنت بيه إلى جمهورية مصر العربية لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة

وذلك بعد التنسيق مع الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” رئيس جمهورية مصر العربية ” وبتواصل مباشر مع القيادة العسكرية والجيش المصري تم التنسيق لنقل كافة المصابين للقاهرة .

كما أصدر المشير حفتر تعليماته لنائب رئيس الحكومة الليبية ” سالم الزادمة ” بالإشراف على عملية نقل المصابين والتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة