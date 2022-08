تقارير إخبارية: السلاح المستخدم في قتل الظواهري تم استخدامه في ليبيا

ليبيا- أماط تقريران إخباريان اللثام عن السلاح المستخدم من قبل الولايات المتحدة لقتل زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي أيمن الظواهري في مسكنه بالعاصمة الأفغانية كابل.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفة “ديلي بريس جورنال” الهندية الناطقة بالإنجليزية وموقع “ذا ديلي بيست” الإخباري الأميركي وتابعتهما وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منهما صحيفة المرصد، أكدا استخدام صاروخ من طراز “هيل فاير آر 9 أكس” عالي الدقة غير المنفجر.

وأضاف التقريران: إن هذا النوع من الصواريخ يحتوي على 6 شفرات تطير بسرعة عالية عوضًا عن المتفجرات وتقوم بسحق وتقطيع الشخص المستهدف، مرجحين في ذات الوقت استخدام السلاح القاتل لـ11 مرة خلال السنوات الـ4 الماضية بعض منها في ليبيا.

وتابع التقريران: إن الولايات المتحدة تنفي مرارًا وتكرار امتلاكها أو استخدامها لهذا النوع من الأسلحة الفتاكة، وهو الأمر الذي تظهر التقارير الإخبارية خلافه على الدوام. مشيرين إلى أن هذا الصاروخ يتم إطلاقه من قبل الطائرات الحربية المسيرة من دون طيار.

