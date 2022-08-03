بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 03 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 03 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية، والرطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا واحتمال ظهور سحب رعدية على الدواخل خاصة مناطق جنوب الجبل.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-43)مْ على المناطق الساحلية وتسجل مابين (35-38)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور سحب رعدية أحياناً على غدامس والحمادة.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

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