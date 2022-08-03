الارصاد: ظهور سحب رعدية على هذه المناطـــق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تغير يذكر في حالة الطقس على اغلب مناطق البلاد خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تتراوح على المناطق الساحلية مابين (29-34) مْ مع رطوبة عالية نسبياً ، بينما تسجل على مناطق الدواخل -الوسط والجنوب مابين (36-43) مْ.

وبحسب التقرير السماء صافية في معظم الأوقات مع تكاثر للسحب (ظهور سحب رعدية أحياناً) على بعض المناطق الغربية خاصة الدواخل – الحمادة وغدامس.

والله أعلـــــــــــــــــــــــــــم.