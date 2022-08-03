بعد الأزمة الأوكرانية.. برنامج الأغذية العالمي: الأسعار في ليبيا ارتفعت بنسبة 16%

كشفت بيانات أممية الثلاثاء،عن ارتفاع أسعار الغذاء في ليبيا بنسبة 16% بعد تفجر الأزمة الأوكرانية.

وقال برنامج الأغدية العالمي في تقرير له وفقا لتقييم مشترك أجرته مبادرة مراقبة السوق الليبية “ريتش” إن أكثر من ثلث سكان ليبيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي على الرغم من عائدات النفط الضخمة.

وتابع برنامج الأغدية أن 13% من الأسر الليبية لديها فجوة في الأمن الغذائي، وأن أكثر من 1.2 مليون شخص في ليبيا لديهم نقص في التمويل وعدم كفاية استهلاك الغذاء وهي أعلى من أي دولة أخرى في شمال أفريقيا.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط سعر الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء في ليبيا شهريا بلغ 802 دينار في مايو 2022 بنسبة ارتفاع 16.6 % من تكلفة ما قبل أزمة أوكرانيا بـ 688 دينار في فبراير 2022.

وفي سياق مُتصل سلط تقرير برنامج الأغذية العالمي الضوء على التحدي الأكبر الذي يواجه برنامج المساعدات الإنسانية في نقص التمويل، إذ يتطلب 22.9 مليون دولار من يوليو إلى ديسمبر 2022.

وبيٌن التقرير أن انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد والمتوسط زاد بمعدل 39% من السكان في ليبيا من بين الدولة الأشد تأثرا بحالة الأمن الغذائي.

وأضاف التقرير أن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عطل إمدادات الحبوب الأساسية والبذور الزيتية والأسمدة من كلا البلدين، وكذلك سلاسل التوريد الدولية؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الغذاء العلاجي الجاهز لاستخدام الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.

وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي “ديفيد بيزلي” إن هناك مخاطر حقيقية من ارتفاع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وأضاف “بيزلي” أن أزمة الغذاء والوقود والأسمدة التي تفاقمت؛ بسبب الحرب في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى مجاعة وزعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق.